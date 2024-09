Criciúma e Athletico-PR tentam voltar a vencer para seguirem longe da zona de rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Criciúma e Athletico-PR irão fazer um duelo direto neste domingo, no Estádio Heriberto Hulse, às 18h30, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão, com um objetivo único: voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Os donos da casa vêm de duas derrotas seguidas fora de casa, enquanto o rival vive um jejum ainda maior: seis partidas.

Apesar da falta de vitórias menor que a do adversário, o Criciúma vive uma situação um pouco pior dentro da tabela do Brasileirão, ainda mais depois da goleada sofrida por 5 a 0 pelo Palmeiras. Com isso, ficou com 28 pontos, muito perto da zona de rebaixamento. Tanto que dependendo dos resultados, pode acabar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Já o Athletico-PR vem logo acima com 30 pontos. Apesar do longo jejum na competição nacional, vale lembrar que a equipe paranaense está disputando em simultâneo as quartas de final da Sul-Americana e foi eliminado recentemente nos pênaltis na mesma fase, mas da Copa do Brasil.

Para o duelo, o técnico Cláudio Tencati não terá o zagueiro Walisson Maia, suspenso, para montar a escalação do Criciúma. A boa notícia é que Rodrigo se recuperou de lesão no tornozelo e já será titular. Além disso, deve promover as entradas do lateral-direito Dudu e do atacante Allano para as saídas de Claudinho e Arthur Caíke, respectivamente.

De volta após dois meses afastado por lesão, Felipe Vizeu pediu para que o Criciúma esqueça a goleada para o Palmeiras, o risco de ir para a zona de rebaixamento, e só foque em uma das vagas na Sul-Americana de 2025. Além disso, convocou a torcida para a partida.

“Temos que pensar no próximo jogo. O Brasileirão é isso, jogo após jogo. Tenho certeza que a gente tem grandes chances de permanência e também da Sul-Americana. Sabemos da nossa força dentro de casa, diante do nosso torcedor. São mais 20 mil jogadores dentro do nosso estádio. Tenho certeza que vai nos ajudar muito. Estou ansioso e, com o apoio deles, vamos conseguir um resultado positivo”, projetou.

Do outro lado, o técnico Martín Varini conta com um importante retorno para definir o time titular do Athletico-PR para o duelo. O lateral-esquerdo Esquivel cumpriu suspensão no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, mas está apto para atuar agora no Brasileirão e volta aos onze iniciais.

O volante Fernandinho, com uma lesão muscular, ainda segue entregue ao departamento médico e é dúvida. Por fim, Nikão segue afastado e também não atuará contra o Criciúma, assim como aconteceu na partida contra o Racing. O comandante falou exatamente sobre esse afastamento.

“É uma situação um pouco distinta, os detalhes individuais de cada jogador, obviamente, ficam para mim, mas sou o treinador e tenho que fazer o melhor para o grupo e para o clube. Eu trabalho para isso. Senti que seria importante tomar essa decisão, sempre respeitando todos os jogadores. Meu objetivo é fazer o Athletico vencer e cuidar do grupo. Achei que era o melhor a ser feito e assim foi”, disse.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X ATHLETICO-PR

CRICIÚMA – Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Fellipe Mateus, Newton e Matheusinho; Allano e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

ATHLETICO-PR – Mycael; Erick, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Gabriel (Fernandinho), Christian e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani. Técnico: Martín Varini.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).