Criciúma derrota o Atlético-MG no Brasileiro na despedida do atacante Éder

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2024 - 22:39 Para compartilhar:

Com uma atuação segura, o Criciúma venceu o Atlético-MG pelo placar de 2 a 1, em partida realizada neste sábado no estádio Heriberto Hulse, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Higor Meritão e Wilker Ángel, ambos no segundo tempo. Cadu diminuiu para o time mineiro já nos acréscimos. O duelo foi marcado pela despedida do atacante Éder, que vai se aposentar da carreira de jogador de futebol.

Com o resultado, o Criciúma chegou aos 24 pontos. Já o Atlético-MG colocou um freio no seu bom momento e manteve os 28 pontos e perdeu a chance de se aproximar do G-6, grupo dos times que se classificam para a Copa Libertadores de 2025.

O Atlético-MG não contou com sua principal estrela, o atacante Hulk, machucado. O time não jogou bem e não mereceu outro resultado. Festa do lado do Criciúma e do agora ex-atacante Eder, de 37 anos, que atuou até os 15 minutos do segundo tempo. Ele deve ocupar um cargo diretivo no clube que o revelou para o futebol. “É sentimento de dever cumprido e de muita gratidão com o Criciúma, onde cresci debaixo das arquibancadas e rodei pelo mundo”, disse Éder, ao final do jogo, com lágrimas nos olhos.

Em campo, o Atlético-MG começou jogando melhor. Com mais posse de bola, conseguiu penetrar na defesa do Criciúma em algumas oportunidades, mas não finalizou com efetividade. O time da casa apostou em uma postura mais defensiva, chegando com perigo em espaços deixados pelo visitante.

Aos 34 minutos da etapa inicial, o Criciúma abriu o placar com Marcelo Hermes, mas a arbitragem assinalou impedimento e o gol foi anulado. O primeiro tempo terminou com um justo placar de 0 a 0 pelo que os dois times apresentaram.

As maiores emoções ficaram para a parte final do jogo. Se apoiando na ousadia do atacante Bolasie, o Criciúma foi crescendo na partida e criando boas oportunidades ofensivas. O Atlético-MG despertou aos sete minutos, com Vargas, mas a finalização de cabeça foi para fora da meta.

Aos 12, o time da casa abriu o placar. Após cobrança de escanteio, a bola ficou quicando na pequena área e sobrou para Higor Meritão. Ele aproveitou e deu “um tapa leve” na bola, completando para o fundo das redes de Matheus Mendes.

A resposta mineira ocorreu aos 17, quando o meio-campista Gustavo Scarpa acertou a trave após linda finalização. Dois minutos depois, o zagueiro Wilker Ángel marcou o segundo do Criciúma, para encaminhar a vitória do time da casa. Num contra-ataque pelo lado esquerdo, a bola foi rolada de lado e o zagueiro desviou paras as redes.

Aos 51 minutos, no último lance do jogo, o Atlético-MG diminuiu com Cadu. O atacante aproveitou cruzamento de Fuchs, desviou levemente de cabeça e fez o gol de honra do time mineiro.

Pelo Brasileirão, o Criciúma encara o Fortaleza, na Arena Castelão, às 16h do dia 10 de agosto. O Atlético-MG tem um compromisso na quarta-feira (7), diante do CRB, pela Copa do Brasil. O duelo acontece na Arena MRV, às 19h. Na ida, em Maceió (AL) houve empate por 2 a 2 e agora o time mineiro precisa vencer para avançar.

FICHA TÉCNICA

CRICIUMA 2 X 1 ATLÉTICO-MG

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Ronald), Tobias, Ángel e Trauco (Marquinhos Gabriel); Meritão, Newton, Fellipe Mateus (Jonathan) e Marcelo Hermes; Bolasie (Wallison Maia) e Éder (Alano). Técnico: Cláudio Tencati.

ATLÉTICO-MG – Matheus Mendes; Saravia (Rubens), Battaglia, Junior Alonso (Bruno Fuchs) e Guilherme Arana; Otávio (Vera), Alan Franco e Gustavo Scarpa; Bernard (Zaracho), Paulinho e Vargas (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

GOLS – Higor Meritão aos 12, Wilker Ángel aos 19 e Cadu aos 51 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – Otávio e Júnior Alonso (CAM)

ÁRBITRO – Jonathan Pinheiro (RS)

RENDA – R$ 626.820,00

PÚBLICO – 15.642 presente

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC)