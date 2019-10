Criciúma busca empate diante do Vila Nova, mas segue na zona de rebaixamento

Em duelo direto na briga contra o rebaixamento, Vila Nova e Criciúma ficaram no empate por 1 a 1, nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar em casa, o time goiano celebrou mais o resultado, já que continua fora da degola.

Com o resultado, o Vila Nova termina o dia na 15ª colocação, com 29 pontos, dois a mais do que o Criciúma, time que abre a zona de rebaixamento. O clube catarinense ainda pode ser ultrapassado por Vitória (25), e São Bento (24).

O primeiro tempo traduziu bem o poder ofensivo de ambas as equipes. Eles têm os piores ataques e as razões ficaram evidentes no confronto. Após 21 minutos de pouca criação, o Criciúma foi chegar com Marlon. O lateral invadiu a área e chutou para a defesa de Rafael Santos.

Depois do susto, o Vila Nova acordou e respondeu em um cruzamento dentro da área. Sandro desviou e quase jogou contra o próprio gol. A bola bateu na trave. Com dificuldade para infiltrar, o time goiano começou a arriscar de longe. Em chute de fora da área de Alan Mineiro, Luiz ficou com a bola. Os minutos finais também foram de pouca emoção, com exceção para uma tentativa de calcanhar de Léo Gamalho, que Rafael Santos defendeu e assegurou o placar em 0 a 0.

O panorama do segundo tempo foi diferente. Precisando da vitória, ambos os times se atiraram ao ataque. O Vila Nova começou melhor e abriu o placar aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio de Alan Mineiro, Wesley Matos subiu sozinho para fazer 1 a 0. Mas a resposta foi imediata. Aos dez, Thales aproveitou a cobrança de falta para desviar e deixar tudo igual.

O jogo continuou quente, mas as falhas começaram a aparecer. Sandro apareceu sozinho dentro da área do Vila Nova e cabeceou para fora. Pelo lado do Vila Nova, quem chegou com perigo foi Alan Mineiro. O meia recebeu livre de marcação e tentou de primeira. A bola ficou em cima da defesa.

Os times caíram de produção no final do segundo tempo. O Vila esboçou uma pressão, mas pouca fez para sair com a vitória. A última chance veio em lance semelhante ao do gol. Alan Mineiro lançou e Wesley Matos mandou, de cabeça, para fora.

Na próxima rodada, o Vila Nova visitará o São Bento na segunda-feira, às 20h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Na terça-feira, às 20h30, o Criciúma receberá o Brasil de Pelotas no Heriberto Hülse.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 1 CRICIÚMA

VILA NOVA – Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos, Patrick e Gastón Filgueira; Edinho, Ramon, Alan Mineiro e Diego Rosa (Robinho); Mailson (Benítez) e Bruno Mezenga (Gustavo Henrique). Técnico: Marcelo Cabo.

CRICIÚMA – Luiz; Carlos Eduardo, Sandro, Thales e Marlon; Eduardo, Foguinho, Wesley e Daniel Costa (Reis); Vinícius (Andrew) e Léo Gamalho (Reinaldo). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS – Wesley Matos, aos cinco, e Talles, aos dez minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

CARTÕES AMARELOS – Jeferson, Mailson e Wesley Matos (Vila Nova); Andrew e Eduardo (Criciúma).

RENDA – R$ 23.370,00.

PÚBLICO – 4.074 pagantes.

LOCAL – Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).