Criciúma bate Sampaio Corrêa fora de casa e assume vice-liderança na Série B

O Criciúma consolidou a boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, quando visitou o Sampaio Corrêa e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Felipe Vizeu e Tiago Marques, um em cada tempo. A partida, válida pela 15ª rodada, foi realizada no estádio Castelão, em São Luís (MA).

Há quatro jogos sem perder, o Criciúma emplacou a segunda vitória seguida e alcançou 30 pontos. Assim, assumiu a vice-liderança, pressionando os adversários que ainda jogam na rodada, casos de Novorizontino, Vitória e Sport. O Sampaio Corrêa não vence há quatro jogos, perdeu a segunda seguida e permanece com 16 pontos, em 13º lugar.

O começo do jogo foi equilibrado e sem muitas chances. Mas, logo na primeira chegada perigosa, aos 22 minutos, o Criciúma abriu o placar. Após cobrança de falta curta, Claudinho lançou na área e Felipe Vizeu cabeceou. A bola desviou no zagueiro Gustavo Henrique antes de entrar.

Pouco depois, o Criciúma teve boa chance para ampliar. Fellipe Mateus tabelou com Felipe Vizeu, mas na hora do chute foi travado pela defesa. A mesma situação aconteceu com Fabinho, que foi acionado em boa condição, mas foi travado por Alyson.

As chances do Sampaio Corrêa aconteceram na parte final. Primeiro com Ytalo, que completou cruzamento de letra, mas o goleiro defendeu. Depois, Alyson dominou bem dentro da área, mas o chute foi desviado para fora. Em outro lance, Pimentinha saiu na cara do goleiro Alisson, que fez grande defesa.

A partida voltou a ficar mais tranquila no segundo tempo. O Sampaio passou a forçar mais jogadas, enquanto o Criciúma focou na marcação. Em lance de perigo, Pimentinha cruzou rasteiro na área, mas ninguém do Sampaio Corrêa apareceu para completar.

O Criciúma respondeu com Marcelo Hermes, que ficou com rebote na esquerda e chutou muito forte, mas Luiz Daniel fez boa defesa. Mas aos 40 minutos, o goleiro não conseguiu evitar o segundo gol catarinense. Miqueias cruzou na área, Tiago Marques acreditou na jogada e conseguiu completar.

Mesmo com a vantagem, o Criciúma teve duas grandes oportunidades de gol. Jonathan recebeu livre, mas isolou, e o chute de Ítalo parou no travessão. Assim, o placar terminou mesmo 2 a 0.

Na 16ª rodada, os dois times jogam no próximo sábado. Às 15h30, o Criciúma visita o ABC-RN, no Frasqueirão, em Natal (RN). Mais tarde, às 18h, o Sampaio Corrêa estará em Muriaé (MG), onde encara o Tombense no estádio Soares de Azevedo.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 0 X 2 CRICIÚMA

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gustavo Henrique, Joécio e Vitinho (Eloir); Jhony Douglas (Luiz Otávio), Alyson (Pará) e Neto Paraíba (Rafael Vila); Pimentinha, Ytalo e Vinícius Alves (Matheus Martins). Técnico: Márcio Fernandes.

CRICIÚMA – Alisson; Claudinho (Jonathan), Walisson Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes; Léo Costa, Miqueias (Rômulo), Arilson e Fellipe Mateus (Ítalo); Fabinho (Tiago Marques) e Felipe Vizeu (Welinton Torrão). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Felipe Vizeu, aos 22 minutos do primeiro tempo. Tiago Marques, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Luiz Otávio (Sampaio Corrêa); Miqueias Welinton Torrão (Criciúma).

ÁRBITRO – Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.





LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).

