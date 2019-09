Criciúma bate Botafogo-SP na estreia de Roberto Cavalo e encerra jejum na Série B

A estreia do técnico Roberto Cavalo no comando do Criciúma não poderia ter sido melhor. O time catarinense recebeu o Botafogo-SP no estádio Heriberto Hulse e venceu por 2 a 0, pela 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado ainda não tira o Criciúma da zona do rebaixamento, mas leva a equipe aos 26 pontos, dois a menos do que o Vila Nova, primeira equipe fora do Z4. O time catarinense vinha de três derrotas seguidas e não vencia há cinco jogos.

Cavalo, coincidentemente, ex-Botafogo-SP, ocupou a vaga de Waguinho Dias, que antes tinha substituído Gilson Kleina.

O Botafogo, por sua vez, perdeu a oportunidade de entrar no G4. O time paulista voltou a perder após uma sequência de cinco jogos invicto e segue na quinta colocação com 36 pontos, um a menos do que o quarto CRB.Mas pode perder a posição até o final da rodada.

O jogo começou agitado e o Criciúma saiu na frente aos 11 minutos. Lucas Mendes cruzou da direita, Vinícius brigou pela bola e ela sobrou para Foguinho completar para o gol. O Botafogo até respondeu rapidamente e, apenas dois minutos mais tarde, conseguiu balançar as redes com Bruno Moraes. No entanto, a jogada foi anulada por posição de impedimento do atacante.

Apesar da postura ofensiva das duas equipes, o placar só se movimentou novamente no segundo tempo. Aos 27 minutos, Foguinho cruzou da direita, Andrew escorou de cabeça e Sandro, também de cabeça, encobriu o goleiro Darley e marcou o segundo gol do time da casa.

Para complicar ainda mais as chances de reação do Botafogo, o atacante Bruno José ainda foi expulso aos 38 minutos por receber o segundo cartão amarelo. Com um homem a mais, o Criciúma administrou o resultado e conquistou a importante vitória dentro de casa.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Vila Nova, no Serra Dourada, em Goiânia, pela 26.ª rodada da Série B. No sábado, o Botafogo recebe a Ponte Preta no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, num duelo paulista.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 BOTAFOGO-SP

CRICIÚMA – Luiz; Carlos Eduardo, Sandro, Thales e Marlon; Eduardo, Wesley, Foguinho (Jean Mangabeira) e Daniel Costa (Reis); Vinícius (Andrew) e Léo Gamalho. Técnico: Roberto Cavalo.

BOTAFOGO-SP – Darley; Lucas Mendes (Nadson), Leandro Amaro, Didi e Pará; Pablo, Marlon Freitas (Willian Oliveira) e Murilo Henrique; Júlio César (Diego Gonçalves), Bruno Moraes e Bruno José. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS – Foguinho, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Sandro, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

CARTÕES AMARELOS – Carlos Eduardo e Eduardo (Criciúma); Bruno José (Botafogo-SP).

CARTÃO VERMELHO – Bruno José (Botafogo-SP).

RENDA – R$ 62.620,00.

PÚBLICO – 3.595 pagantes.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).