Criciúma abre 3 a 0, mas só empata com o Ypiranga-RS por 4 a 4 na Série C

Uma partida abriu a 16.ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta quinta-feira. Depois de abrir 3 a 0 logo nos primeiros minutos de jogo, o Criciúma perdeu a chance de acabar com um jejum de vitórias que agora dura seis partidas, ao empatar com o Ypiranga-RS, por 4 a 4, no Estádio Heriberto Hülse.

Com três derrotas e três empates nos últimos seis jogos, o Criciúma se manteve na sétima colocação do Grupo B com 18 pontos somados – a cinco do Ituano, que tem 23 e é o primeiro time dentro da zona de classificação à próxima fase. Já o Ypiranga-RS, com o empate no fim, se manteve na vice-liderança da chave com 25 pontos.

Jean Lucas (2), Jean Dias e Eduardo Melo fizeram para os donos da casa. Douglas, Jean Silva e Neto Pessoa (2), empataram para o Ypiranga.

A rodada tem sequência com mais quatro jogos no sábado, outros quatro no domingo e um na segunda-feira.

Confira todos os jogos da 16ª rodada da Série C:

Criciúma-SC 4 x 4 Ypiranga-RS

Sábado

16h – Ituano-SP x Boa Esporte-MG

17h – Imperatriz-MA x Vila Nova-GO

Tombense-MG x Brusque-SC

19h – Santa Cruz-PE x Manaus-AM

Domingo

15h – São José-RS x Londrina-PR

Volta Redonda-RJ x São Bento-SP

18h – Paysandu-PA x Ferroviário-CE

20h – Jacuipense-BA x Treze-PB

Segunda-feira

20h – Botafogo-PB x Remo-PA

