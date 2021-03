Criar emprego sustentável é o foco de Biden em novo pacote, diz Casa Branca

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki disse nesta terça-feira, 30, que o pacote de infraestrutura proposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a ser apresentado na quarta-feira, 31, terá como um dos focos a criação de empregos voltados à economia sustentável. Psaki também citou a expansão das redes de banda larga nos Estados Unidos e investimentos em obras mais tradicionais, como pontes, estradas e ferrovias, entre os pontos incluídos nos novos estímulos.

Junto ao pacote, Biden apresentará um plano para financiar o projeto, que deve vir com aumentos de impostos corporativos e aos mais ricos.

De acordo com a porta-voz, o objetivo do governo americano é tornar o sistema tributário dos EUA justo. “O foco da proposta é investir no país”, acrescentou.

Entre outros anúncios da agenda econômica de Biden, Psaki disse que o governo dará continuidade à pausa nos juros e cobranças de empréstimos estudantis para mais de um milhão de pessoas cujas dívidas estão inadimplentes.

Não foram dados passos significativos em direção à suspensão da dívida de estudantes, porém, segundo informou Psaki.

Ela também confirmou que Biden assinará nesta terça-feira a extensão do Programa de Proteção aos Pagamentos, aprovado pelo Congresso americano e que repassa recursos a pequenos negócios.

Veja também