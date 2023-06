Crianças são salvas após 40 dias perdidas na Amazônia colombiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/06/2023 - 11:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 10 JUN (ANSA) – Por Patrizia Antonini – Quatro crianças que sobreviveram a um acidente de avião foram encontradas com vida após ficarem perdidas por cerca de 40 dias na selva amazônica colombiana.

As fotos do resgate foram publicadas no Twitter pelas forças armadas engajadas nas buscas junto com um grupo de indígenas da região. A notícia também foi confirmada pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, que falou em “alegria para todo o país”, e pelo ministro da Defesa, Ivan Velasquez, que chamou o resgate de “um milagre”.

As crianças, Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9, Tien Ranoque Mucutuy, 4, e o bebê Cristin Ranoque Mucutuy foram levados a bordo de um helicóptero para o posto de comando unificado perto de San Jose Guaviare, para avaliações médicas, antes de seguirem para a capital, Bogotá.

Nas fotos, os jovens indígenas da comunidade Huitoto aparecem bastante magros, e o presidente Petro informou que suas condições de saúde são “debilitadas”.

As crianças ficaram presas na selva em 1º de maio, depois de sobreviverem a um acidente de avião que custou a vida de sua mãe, Magdalena Mucutuy Valencia, e de outros dois adultos: o piloto Hernando Murcia Morales e o líder indígena Yarupari Herman Mendoza Hernandez.

A aeronave foi encontrada no dia 16 de maio, em uma área arborizada do município de Solano, no departamento de Caquetà, no sul do país. Os três adultos que morreram no acidente foram encontrados no local, mas não havia nenhum sinal das crianças.

A descoberta de restos de frutas com vestígios de picadas despertou a esperança de encontrá-los com vida, desencadeando uma operação de busca maciça liderada pelos militares, com mais de 100 soldados das forças especiais e cerca de 70 batedores indígenas, que vasculharam a área sem parar.

Em 18 de maio, foi dada a primeira notícia da descoberta, posteriormente desmentida pelo próprio presidente Petro. Mas novos vestígios da passagem das crianças ao longo das semanas incentivaram as buscas, tanto que mais de 100 kits de sobrevivência contendo água e comida também foram lançados para ajudar as quatro crianças em seus esforços para sobreviver.

(ANSA).

