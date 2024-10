Crianças são hospitalizadas após contato com veneno de rato em creche de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 15:59 Para compartilhar:

Ao todo, 10 crianças, entre dois e três anos, precisaram ser hospitalizadas após terem contato com veneno de rato enquanto brincavam em uma área perto do parquinho do CEI (Centro de Educação Infantil) Diret Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, na segunda-feira, 21.

Por meio de nota enviada ao site IstoÉ, por meio da SME (Secretaria Municipal de Educação), lamentou o ocorrido e ressaltou que a unidade escolar está prestando o suporte necessário às famílias. E a Diretoria Regional de Educação abriu um processo de apuração sobre o caso.

As crianças não chegaram a ingerir veneno, mas tiveram contato com a substância que foi colocada no local durante o período de férias escolares.

Confira na íntegra a nota da prefeitura:

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), lamenta o ocorrido e informa que toda unidade escolar está prestando o suporte às famílias. A Diretoria Regional de Educação (DRE) abriu um processo de apuração e todas as medidas cabíveis serão tomadas. Segundo a direção da unidade, a escola passou por desratização em julho, com instalação de armadilhas em locais sem acesso pelas crianças.

Nesta segunda-feira (21), parte do material de uma das armadilhas foi encontrado no jardim e assim que a equipe escolar tomou conhecimento da presença do produto, fez a retirada, higienização das mãos das crianças e encaminhamento para atendimento médico. Não houve ingestão.

As 10 crianças foram prontamente atendidas e ficaram em observação, estáveis, no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), até a manhã desta terça-feira (22). Todas receberam alta hospitalar e receberam as devidas orientações.”