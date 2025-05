Crianças poderão brincar gratuitamente com bebês reborn em Sorocaba

Surfando na onda do bebê reborn, o prefeito tiktoker de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos) lançou o programa “Brincando com o Bebê Reborn” que vai permitir a crianças da cidade o acesso gratuito ao brinquedo. Mas é só para brincar e não para levar para casa: cada criança vai poder ficar com bebê durante 20 minutos. Inicialmente serão disponibilizadas 25 bonecas, doadas por uma empresa da cidade.

O bebê reborn é uma boneca realística que imita recém-nascidos reais e se tornou popular em todo o mundo. Os modelos mais caros chegam a custar R$ 9,5 mil. Manga usou sua conta no Instagram, onde tem 3,2 milhões de seguidores, para anunciar o programa. “Você que tem um filho, uma filha e tem um sonho de brincar com o bebê reborn. Vai poder andar com ele pelo parque durante 20 minutos, vai poder trocar a fraldinha…”

Ao Estadão, o prefeito disse que o foco são as crianças carentes. “Há uma febre dessa boneca em todo o mundo, mas não é um brinquedo acessível. O preço médio é de R$ 2 mil, então ganhamos as 25 bonecas e decidimos criar o projeto principalmente para as crianças que não podem ter acesso ao boneco reborn”, diz.

O programa acontece durante os três próximos domingos, das 10 às 17 horas, no parque da Biblioteca Municipal, ao lado da prefeitura, no Alto da Boa Vista. As crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

O cadastro será feito pela ordem de chegada formando grupos de 25 crianças – cada uma terá uma boneca para brincar durante os 20 minutos. O participante receberá réplica do exame de ultrassom, certidão de nascimento, RG e carteira de vacinação do bebê reborn.

Se tudo funcionar a contento, o programa pode ser estendido. A prefeitura espera que outras empresas façam doações.

O prefeito de Sorocaba se tornou conhecido nas redes sociais pela gravação de vídeos sobre ações da prefeitura com humor e algum exagero. Ele prometeu, por exemplo, construir o maior prédio do mundo, com 1 mil metros de altura, na região central da cidade.

Recentemente, a prefeitura construiu uma prainha artificial em um lago da cidade e o prefeito disse que “nossa praia é mais bonita que as praias do Nordeste”. O Ministério Público recomendou o fechamento do local depois que um adolescente de 13 anos morreu afogado.