Crianças passam a depender de vizinhos após detenção de imigrantes no Mississippi

Filhos das 680 pessoas que foram presas nesta quarta-feira em uma grande operação da agência americana de migração, ICE, no sudeste dos Estados Unidos passaram a noite em um ginásio, com a ajuda de vizinhos.

Na manhã de quarta-feira, a ICE executou sete operações em fábricas de processamento de alimentos em seis cidades do Mississippi. Cerca de 680 imigrantes sem documentos foram enviados em ônibus a centros de detenção. Alguns serão deportados, outros serão liberados com tornozeleiras eletrônicas.

Ao saírem da escola, seus filhos descobriram que os pais já não estavam em casa. Conforme reportou o canal de televisão local WJTV, vizinhos e desconhecidos se ocuparam deles e os levaram a um ginásio comunitário em Forest, 80 Km a leste da capital, Jackson.

Fotos e vídeos mostram crianças chorando, escondendo o rosto, consolando-se umas às outras, sentadas no chão e segurando um pedaço de pizza em um guardanapo.

“Governo, por favor, mostre que tem coração”, disse diante das câmeras Magdalena Gómez, de 11 anos, com a voz embargada pelo choro. “Preciso de meu papai e minha mamãe. Meu papai não fez nada, não é um criminoso”.

Jordan Barnes, dono do ginásio Clear Creek Boot Camp, colocou o local à disposição para receber dezenas de crianças, e os vizinhos levaram comida e brinquedos.

“Disponibilizamos camas e elas terão comida para que possam passar a noite”, disse Barnes à WJTV.

O canal noticiou nesta quinta-feira que os voluntários haviam conseguido enviar todas as crianças que haviam sido alojadas no ginásio a suas casas ou às casas de alguns de seus familiares.

“Essas operações da ICE são planejadas para separar as famílias, difundir medo e aterrorizar as comunidades”, escreveu em um tuíte Kamala Harris, em quarto lugar nas pesquisas de opinião sobre os favoritos à indicação do Partido Democrata para as presidenciais de 2020.

Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, as autoridades informaram que a operação foi resultado de meses de investigações.