Crianças migrantes são transferidas do centro na fronteira com México

Mais de 200 crianças migrantes detidas em uma remota estação de Patrulha de Fronteira, no sudoeste do Texas, sem alimentação adequada, água e saneamento foram removidas depois que as notícias sobre as condições se tornaram públicas na semana passada.

“Hoje de manhã, meu escritório foi informado de que apenas 30 crianças permanecem na estação de Patrulha da Fronteira de Clint, no condado de El Paso”, disse a deputada Verônica Escobar na segunda-feira. Ela disse que na semana passada os advogados da Human Rights Watch haviam “encontrado 255 crianças em condições alarmantes”.

Um professor de direito que visitou recentemente a instalação, Warren Binford, da Willamette University, descreveu as condições para as crianças em uma entrevista com Lulu Garcia Navarro, da NPR.

“Muitos deles estão dormindo em pisos de concreto, incluindo bebês, crianças pequenas, pré-escolares. Eles não recebem nada além de refeições instantâneas, Kool-Aid e biscoitos – muitos deles estão doentes”, disse.são

