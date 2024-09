Crianças menores de 2 anos devem ser proibidas de assistir a telas e TV, dizem autoridades suecas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2024 - 1:55 Para compartilhar:

Não é segredo que muito tempo em frente a uma tela pode ter um impacto negativo no desenvolvimento mental. No entanto, agora as autoridades de saúde suecas dizem que crianças pequenas devem ser completamente proibidas de usar mídia digital e TV, alegando que isso pode levar a sono de má qualidade, problemas de saúde mental e outros problemas.

A Agência de Saúde Pública do país recomendou especificamente que crianças menores de 2 anos fossem proibidas de usar os dispositivos, informou a revista Fortune.

Também estipulou que crianças entre 2 e 5 anos devem ficar restritas a um máximo de uma hora de tempo de tela por dia, enquanto aquelas entre 6 e 12 anos não devem passar mais do que uma ou duas horas por dia em um dispositivo.

Adolescentes entre 13 e 18 anos não devem ficar em frente às telas por mais de três horas por dia, de acordo com a proposta de não triagem da organização de saúde.

A instituição estadual alertou os adolescentes contra o uso de dispositivos antes de dormir, acrescentando que os aparelhos devem ser mantidos fora do quarto à noite.

Este conselho surge em meio a uma crise global de dependência da internet, na qual adolescentes, pré-adolescentes e até crianças estão cada vez mais grudados às telas em meio à ofensiva tecnológica mundial.

“Por muito tempo, smartphones e outras telas tiveram permissão de entrar em todos os aspectos da vida de nossos filhos”, anunciou o Ministro da Saúde Pública do país, Jakob Forssmed, de acordo com a Fortune.

A autoridade de saúde afirmou que os adolescentes do país, com idades entre 13 e 16 anos, passam a impressionante quantidade de 6 horas e meia por dia grudados em seus dispositivos fora do horário escolar.

Enquanto isso, estudos mostram que seus colegas americanos usam seus dispositivos em média 8 horas e 39 minutos por dia.

Forssmed disse que o tempo quase constante em frente às telas deixa pouco tempo para atividades “comunitárias”, “atividade física” e até mesmo para dormir.

Ele afirmou que a Suécia está sofrendo de uma “crise de sono”, na qual mais de 50% dos adolescentes não conseguem dormir o suficiente porque estão constantemente navegando nas redes sociais.

Além disso, estudos mostram que o uso excessivo de dispositivos pode levar a uma série de efeitos adversos à saúde, incluindo depressão, sono ruim e insatisfação corporal.

Pesquisadores da Universidade Drexel, na Filadélfia, descobriram que bebês e crianças pequenas que passam tempo em frente às telas têm maior probabilidade de apresentar comportamentos sensoriais atípicos associados a distúrbios do neurodesenvolvimento, como autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade .

Isso também pode deixar as crianças mais propensas a explosões, já que elas, viciadas em tecnologia, não interagem com os pais ou outras crianças, o que as ajuda a aprender a regular suas emoções.

Infelizmente, essas birras muitas vezes levam os pais a entregar um iPad aos pequenos diabinhos para apaziguá-los, o que só serve para perpetuar o ciclo.