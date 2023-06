Crianças encontradas após 40 dias na selva da Colômbia

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 10/06/2023 - 7:31 Compartilhe

Saber ancestral pode ter sido vital para sobrevivência de quatro indígenas, entre 11 meses e 13 anos de idade, após queda de avião em 1º de maio. Notícia coincide com cessar-fogo entre Bogotá e guerrilheiros do ELN.As quatro crianças indígenas que estavam desaparecidas desde 1º de maio numa vasta região de selva no sul da Colômbia foram encontradas vivas nesta sexta-feira (09/06) por soldados que participavam das buscas, informaram fontes oficiais. Elas haviam sobrevivido a queda do avião em que viajavam com três adultos.

Os sobreviventes são os irmãos Lesly Mukutuy, de 13 anos, Soleiny Mukutuy, de nove anos, Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de quatro anos, e o bebê Cristin Neruman Ranoque, de 11 meses. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comemorou a noticia no Twitter como “uma alegria para todo o país”.

Os menores foram encontrados num local remoto entre os departamentos de Caquetá e Guaviare. Durante semanas os haviam procurado cerca de 200 militares, inclusive comandos das Forças Especiais do Exército, além de indígenas de várias tribos que conhecem a região.

Saber indígena pode ter garantido sobrevivência

Pertencendo a uma comunidade indígena, as crianças viajavam com a mãe, outro adulto e o piloto numa aeronave Cessna 206 operada pela empresa Avianline Charter. Os três adultos morreram no acidente de 1º de maio, seus corpos foram encontrados vários dias depois.

Deduz-se que os alimentos dos kits de sobrevivência lançados na selva pelas aeronaves da equipe de resgate as ajudaram a resistir os 40 dias na selva. Porém a educação transmitida pela avó indígena também pode ter sido vital.

“É floresta virgem, espessa e perigosa […] e elas teriam usado o saber que receberam da comunidade, o saber ancestral, para sobreviver”, comentou, ao veículo local de notícias Cambio, John Moreno, um líder indígena do departamento vizinho Vaupés.

O Exército colombiano divulgou várias fotos mostrando as quatro sentadas numa clareira no meio da selva, envoltas em cobertores e cercadas por militares e indígenas. No geral, seu estado de saúde é bom, embora pareçam desnutridas.

“Crianças da paz”

O presidente Petro, que retornava de Havana, Cuba, onde assinou um acordo de cessar-fogo bilateral temporário com os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), enfatizou: “Elas estavam sozinhas. Elas deram um exemplo de sobrevivência que entrará para a história, por isso hoje essas crianças são as crianças da paz.”

Desde que o avião foi encontrado, iniciou-se uma operação de busca em massa, durante a qual militares e indígenas percorreram milhares de quilômetros quadrados de selva a pé e fizeram vários voos de helicóptero.

Descrevendo o caso como “um presente para a vida”, Petro informou que, dependendo da avaliação médica, as crianças seriam levadas para a capital regional San José del Guaviare ou para a capital do país, Bogotá, e que ele espera visitá-las em breve.

