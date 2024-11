Crianças desaparecidas há dois anos são encontradas vivas nos EUA após denúncia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2024 - 17:44 Para compartilhar:

Três crianças que estavam desaparecidas desde outubro de 2022 foram encontradas nos Estados Unidos após uma denúncia. A principal suspeita é de que elas estavam vivendo em uma igreja fundamentalista.

A denúncia foi recebida pela polícia no final de agosto e as crianças foram encontradas em uma pequena cidade na divisa entre os estados de Arizona e Utah, sob custódia da avó. O desaparecimento das três levou a uma busca de anos da mãe pelas crianças.

Investigações posteriores do Departamento de Polícia de Fredonia, cidade onde elas foram encontradas, dão conta de que as crianças foram intencionalmente escondidas do mundo, pois os familiares ajudaram a esconder sua localização. A avó e a tia não identificadas das crianças foram presas em conexão com o desaparecimento de 2022, enquanto o pai das crianças continua foragido.

A polícia acredita que as crianças estavam sob a guarda de um grupo religioso Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que tem acumulado denúncias de tráfico de pessoas, abuso sexual e outras práticas ilegais. As crianças foram entregues à mãe, conforme informou o Daily Mail.