Crianças decapitadas são encontradas em Israel, diz mídia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2023 - 15:01 Compartilhe

TEL AVIV, 10 OUT (ANSA) – As autoridades israelenses informaram nesta terça-feira (10) que encontraram dezenas de crianças mortas, incluindo menores decapitados, em Kfar Azza, um kibutz invadido por militantes do grupo fundamentalista Hamas a menos de 3 quilômetros de Gaza.

A informação foi divulgada pela TV I24, citando os soldados que chegaram a esta pequena vila sem saber o que iriam encontrar.

“Nunca vimos nada assim, berços tombados, corpos espalhados, casas e carros queimados.

De acordo com a mesma fonte, famílias inteiras foram baleadas nas suas camas”. Até agora, os corpos de cerca de 40 bebês e crianças pequenas foram retirados do local.

Questionada por telefone, a vice-porta-voz do Exército, Masha Michelson, confirmou que “crianças foram encontradas” no kibutz Kfar Azza, mas que “não tinha conhecimento do número exato”.

“Não vi os corpos. A única coisa que posso confirmar é que havia recém-nascidos e crianças mortas por terroristas”, acrescentou ela se referindo à notícia de que menores foram decapitados.

De acordo com Michelson, “os terroristas entraram em Kfar Azza, massacraram as pessoas e queimaram alguns dos corpos”, sendo que muitos deles ainda “estão irreconhecíveis”.

“Ainda estamos retirando os corpos dos abrigos, dos apartamentos e da sinagoga”, relatou. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias