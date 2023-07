AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/07/2023 - 16:17 Compartilhe

Pelo menos uma criança morreu e seis pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (24) em um bombardeio russo à cidade de Kostyantynivka (leste), informou o governador da região, Pavlo Kyrylenko, no Telegram.

De acordo com ele, as forças russas lançaram foguetes Smerch contra um “lago local onde as pessoas descansavam” e três crianças ficaram feridas.

bur/pa/eg/mb/yr/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias