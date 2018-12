Criança morre após ser encontrada em túnel do metrô de São Paulo

Uma criança foi encontrada desacordada em um túnel do metrô de São Paulo e morreu, na sequência, após ser levada para um hospital. O caso aconteceu no último domingo (23), mas o metrô confirmou apenas nesta quinta-feira (27). As informações são da TV Globo.

Agentes de segurança da estação Santa Cruz, que atende as linhas 1-Azul e 5-Lilás, foram avisados que uma criança estava perdida na estação. Após as buscas começarem, o garoto foi localizado em um túnel a 200 metros da estação.

De acordo com o departamento de imprensa do metrô, a criança foi levada a um hospital, mas acabou falecendo no local. O motivo da morte ainda não foi informado. O metrô paulistano não revelou o nome e nem a idade do menino.