Criança morre após ser arremessada de ponte pelo próprio pai

Um homem identificado como Tiago Ricardo Felber, de 40 anos, matou o próprio filho ao jogá-lo de uma ponte em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Segundo informações da Polícia Civil (PCRS), o sujeito realizou o assassinato no dia do seu aniversário, 25 de março, e buscava vingança contra a ex-esposa.

Tiago confessou o ato às autoridades e disse que havia tentado esganar a vítima – o menino Theo Ricardo Ferreira Felber, de cinco anos – no dia anterior, mas não teve sucesso. Ele ainda admitiu que a intenção era atingir a mãe da vítima, sua ex-mulher.

O assassino planejava que o filho se afogasse no rio, mas a água estava baixa. Com isso, a criança caiu em algumas pedras e não resistiu aos ferimentos. Imagens de segurança registraram o momento em que o homem vai até a cena do crime de bicicleta, levando a vítima em uma cesta.

O relacionamento de Tiago com a ex-esposa havia acabado em 2024. Theo morava com a mãe, mas estava passando a terça-feira com o pai, que fazia aniversário naquele dia.

Em nota, a Prefeitura de Nova Hartz lamentou a situação. “Aos familiares e amigos, desejamos força nesse momento de dor e luto”, escreveu.