Criança morre em acidente de ônibus no norte de Minas Gerais

Uma criança de sete anos morreu em acidente envolvendo um ônibus na BR-251, altura de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, no último sábado (29). Outros 19 passageiros tiveram ferimentos. Com informações de O Tempo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo da empresa Novo Horizonte seguia de Vitória da Conquista (BA) com destino ao Estado de São Paulo e tinha 50 ocupantes no total. Em relato, o motorista disse que, ao fazer uma curva, perdeu o controle do veículo que saiu da pista e, em seguida, tombou na rodovia.

As vítimas foram encaminhadas para o hospitais de Francisco Sá e Montes Claros.

