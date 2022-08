Criança invade palco e fica ao lado do Papa em audiência

Ansa 17/08/2022 - 8:33 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 17 AGO (ANSA) – Uma criança invadiu o palco da audiência geral desta quarta-feira (17), no Vaticano, e permaneceu ao lado do papa Francisco até o fim da cerimônia.

Durante as saudações aos peregrinos de língua italiana, o menino de cerca de quatro anos de idade saiu do meio dos fiéis e se aproximou do líder da Igreja Católica.

O Papa deu um rosário para a criança e o indicou como exemplo do diálogo entre pessoas de diferentes gerações sobre o qual havia falado durante a cerimônia.

“Na audiência falamos sobre a relação entre idosos e jovens, isso foi corajoso e ele continua calmo, hein?”, disse o Pontífice.

A presença da criança ao lado do Papa foi o segundo imprevisto que aconteceu durante a audiência geral de hoje (17). Um pouco antes, um guarda suíço passou mal e desmaiou, mas foi socorrido por alguns seguranças. (ANSA).