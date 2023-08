Criança Esperança 2023: evento reuniu parcerias improváveis e apresentações memoráveis; confira

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 08/08/2023 - 1:50 Compartilhe

A noite desta segunda-feira, 7, foi marcada pela 38ª edição do Criança Esperança, especial beneficente da TV Globo. Sob o comando de Ivete Sangalo e Marcos Mion, o evento contou com shows de diversos artistas e colaborações inéditas na televisão.

A seguir, confira um compilado de melhores momentos da noite, reunido pela ISTOÉ Gente.

Ludmilla e Zeca Pagodinho

Quem inaugurou as apresentações da noite foi Ludmilla, com a música “Modo Avião”. Na sequência, a cantora brilhou ao lado de Zeca Pagodinho com o sucesso “Descobri que Te Amo Demais”.

Fábio Jr. e Dilsinho

Mais uma colaboração inédita aconteceu entre Fábio Jr. e Dilsinho, que interpretaram “Só Você”.

Ouviu meu grito aí de casa? Fábio Junior e @dilsinho foram o motivo!!! 🤪 #CriançaEsperança pic.twitter.com/GKii4HxIwS — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

Preta Gil

Mesmo em tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil marcou presença no evento em uma emocionante homenagem à cantora Gal Costa, que faleceu em novembro do ano passado.

VIVA GAL COSTA! ❤️ Que momento emocionante. E ainda tem muito mais essa noite! #CriançaEsperança pic.twitter.com/cPHXzikQ4D — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

Ícones sertanejos

Em espetáculo deslumbrante, Ana Castela deixou convidados boquiabertos com sua entrada no palco em cima de um cavalo prateado. Ela também cantou ao lado do cantor João Gomes e Chitãozinho e Xororó, que emocionaram o Brasil com a performance ao vivo de “Evidências”. Apesar do sucesso absoluto da dupla, a empolgação de Gil do Vigor, um dos convidados do “mesão”, é que chamou atenção.

Homenagem a Aracy Balabanian

A vida e legado de Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira, também foram homenageados durante o show ao vivo. Ela foi vítima de um câncer no pulmão.

O show de hoje é dedicado a Aracy Balabanian 🤍 #CriançaEsperança pic.twitter.com/cb8v8LS22Y

— TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

Xuxa, Angelica e Eliana

O Criança Esperança 2023 também marcou um encontro emblemático e histórico, especialmente para quem foi criança entre as décadas de 1990 e 2000. Pela primeira vez, as apresentadoras Xuxa, Angelica e Eliana subiram juntas ao palco.

Alcione e Péricles

Ícones do samba e pagode brasileiros, Alcione e Péricles se apresentaram sozinhos e em um dueto inesquecível da música “Sorriso Aberto”.

Eu tô emocionadíssima com esse encontro! 💥 @periclesfaria e @alcione_marrom foi tudo o que eu pedi sim ❤️ #CriançaEsperança pic.twitter.com/L1LZq7xmka — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

Sucessos contemporâneos

Além dos ícones clássicos da música brasileira, o evento deu espaço para novos artistas de sucesso, como Baco Exu do Blues, MC Carol, Liniker, Sarah Beatriz e até mesmo Lui Lorenzo, personagem de José Loreto em “Vai na Fé”, que cantou ao lado de Negra Li.

O megashow foi encerrado por uma homenagem da apresentadora Ivete a Rita Lee, ícone do rock ‘n’ roll brasileiro, que também morreu neste ano.

Vamos fazer um monte de gente feliz? ✨ #CriançaEsperança pic.twitter.com/yqioIOrTE2 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

