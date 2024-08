Criança é encontrada viva após dois dias desaparecida em Cambira, no Paraná

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2024 - 15:00 Para compartilhar:

Uma criança de dois anos, que estava desaparecida há dois dias em Cambira, área rural do estado do Paraná, foi encontrada com vida neste domingo, 18. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira, e mobilizou Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), Defesa Civil, Exército e voluntários, com o apoio de um helicóptero, drones e cães farejadores. O menino brincava no quintal de casa da última vez que foi visto, por volta das 17h,

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino, de nome Arthur de Lima, está consciente. A corporação informou que em breve dará mais detalhes sobre o caso.