Criança diz que tem monstro embaixo da cama e babá encontra um homem escondido

Em uma cena típica de filme de terror, uma babá tentou provar para uma criança que não havia um monstro embaixo da cama, mas encontrou um homem escondido lá.

O caso aconteceu no estado do Kanas, nos Estados Unidos, na noite da última segunda-feira, 24, e foi narrado no perfil oficial do cherife da cidade do condado de Barton.

A babá estava colocando as crianças da casa para dormir quando ouviu de uma delas a reclamação sobre um monstro embaixo da cama. A mulher, que não teve seu nome divulgado, abaixou-se para provar como o quarto era seguro.

Ficou então cara a cara com o homem. Ambos tiveram uma breve luta corporal. A babá e uma criança foram derrubadas no chão. O agressor fugiu.

Quem era o ‘monstro embaixo da cama’

Identificado como Martin Villalobos Junior, o homem é um antigo morador da casa. Detalhes sobre sua relação com a propriedade e a família não foram divulgados. Villalobos no entanto já possui um mandato judicial que o proíbe de se aproximar da residência devido a crimes de abuso contra os moradores.

A babá ligou para a polícia por volta das 22h30 no horário local. As buscas pelo agressor iniciaram imediatamente, porém ele só foi encontrado na noite de terça-feira.

Segundo a nota do cherife, Martin Villalobos Junior foi levado à prisão dee Barton sob acusações de sequestro agravado, invasão de domicílio agravada, agressão agravada, perigo para uma criança, obstrução de autoridade policial (crime) e violação de ordem de proteção contra abuso. A fiança para sua liberação é de US$ 500 mil.