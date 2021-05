Criança de 7 anos aprende inglês sozinho e agora quer estudar russo e árabe

Com apenas 7 anos, Bryan Medeiros, morador do Rio Grande do Norte, aprendeu sozinho a falar inglês fluentemente. O interesse pelo idioma começou porque a criança joga videogame on-line com pessoas de fora do país.

Segundo apurou o G1, a fluência pegou a fotógrafa Helane Medeiros de surpresa, já que ela não sabe falar inglês. Ela encontrou um vídeo do menino no celular e pediu a ajuda de um amigo para confirmar se a pronúncia estava correta e descobriu, que, na verdade, o filho é fluente no idioma.

“Eu só entrei em chats (de jogos) em inglês e queria saber o que eles estavam dizendo. Alguns anos depois eu sou um cara do inglês mesmo”, explicou Bryan ao G1.

E essa não foi a primeira vez que Bryan surpreendeu sua mãe. Antes de completar 4 anos, o menino já escrevia e lia sem frequentar a escola. “Todo o mérito é dele. Por mais que eu incentive, ele quem se empenha e se dedica a tudo que se propõe em aprender”, disse a mãe.

E o menino não quer parar por aí: quer aprender outras línguas e já sabe o caminho. “Eu já sei poucas palavras em espanhol. Quero aprender agora a falar russo e árabe para conversar com outros jogadores on-line”.

