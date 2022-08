Criança de 5 anos é resgatada após ficar presa entre duas casas

Da Redação 06/08/2022 - 12:04 Compartilhe

Na manhã da última sexta-feira (05), um menino, de cinco anos, ficou preso entre duas paredes ao tentar passar em um vão que separa duas casas em Salvador, na Bahia. As informações são do UOL.

Conforme a TV Bahia, o garoto estava na casa da bisavó, Selma Pinto. Ao acordar e não encontrá-la em casa, a criança tentou passar por um beco para ir para a rua e ficou presa entre a parede da casa e a do vizinho. “Eu não consegui nem ficar para ver eles tirarem. Fiquei apavorada”, declarou a idosa.

Um morador local afirmou que sua esposa foi a primeira a ouvir o choro e os gritos de socorro do menino. “Quando ela chegou aqui se deparou com essa cena dele preso entre as duas paredes”, contou.

Para resgatar o garoto, a testemunha acionou a ajuda de um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). “Ele estava em uma posição desconfortável, pendurado pela cabeça. O pescoço estava bem esticado e a gente se preocupou com isso. Cortamos embaixo para ele ter uma posição melhor e a gente estourar o outro lado da parede”, explicou o profissional.

A vítima teve apenas escoriações leves e foi encaminhado para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da região para receber atendimento.