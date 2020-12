Criança de 3 anos morre dentro de carro enquanto a mãe e o namorado viam série

Uma criança de 3 anos foi deixada no carro por sua mãe e pelo namorado dela na Austrália, e acabou morrendo dentro do veículo abafado. Rylee Rose Black ficou trancada no carro por seis horas na cidade de Queensland, durante boa parte do dia, quando as temperaturas chegam a 33°C.

A criança foi levada às pressas para o Hospital da Universidade de Townsville, mas acabou não resistindo. A mãe de Rylee, Laura Black, de 37 anos, e seu namorado, Aaron Hill, de 29 anos, foram presos no hospital, passaram o fim de semana na cadeia, mas acabaram libertados nesta segunda-feira (30) após pagamento de fiança. Os dois estão sendo acusados de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Aaron, que não é pai de Rylee, disse que se mudou para a casa de Laura há duas semanas, depois de alguns meses de namoro. A polícia diz que o casal brigou depois de deixar as três irmãs mais velhas de Rylee na escola, enquanto a pequena adormeceu em sua cadeirinha, no banco de trás do carro.

Assim que estacionaram o carro na garagem, o casal entrou para começar a assistir a uma série e deixou Rylee dormindo. Seis horas depois, eles teriam saído de casa para buscar as crianças na escola e encontraram a criança trancada lá dentro.

O advogado de Laura disse que foi um “ato não intencional”. Os dois devem retornar ao tribunal em 24 de fevereiro.

As três irmãs mais velhas de Rylee foram entregues ao pai biológico. De acordo com o jornal The Sun, a família pediu privacidade para “aceitar a perda”. A polícia ainda investiga o caso, mas descartou que drogas ou álcool tenham sido fatores que contribuíram para a morte da criança.

