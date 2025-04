Criança de 12 anos e idosa de 71 são vítimas da dengue na zona sul de SP

Um garoto de 12 anos de idade não vacinado e uma idosa de 71, residentes no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, tiveram a morte por dengue confirmada nesta semana. Os dois tinham comorbidades, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Até o momento, sete óbitos por dengue foram registrados na capital em 2025.

Em nota, a secretaria afirma que realizou ações de bloqueio de criadouros e nebulizações nas proximidades das casas do garoto e da idosa.

A pasta também reforça a importância da vacinação contra dengue. Desde abril do ano passado, foram aplicadas 342.138 primeiras doses do imunizante na capital, o que corresponde a 51% do público-alvo, composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A segunda dose, por sua vez, atingiu apenas 24,9%. A meta é imunizar 90% da população elegível com o esquema vacinal completo.

A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde (UBSs) de São Paulo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Nas AMAs/UBSs integradas, a vacinação ocorre também aos sábados, no mesmo horário. É possível buscar a unidade mais próxima e conferir a disponibilidade do imunizante na página De Olho na Fila .

Recomendações

De acordo com a SMS, a atenção e o apoio da população são fundamentais para combater a doença. Nesse sentido, a pasta recomenda que todos verifiquem se não possuem recipientes ou reservatórios de água parada em casa – possíveis criadouros para o mosquito Aedes aegypti.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, perda de apetite, manchas vermelhas na pele, náuseas, vômitos, tontura, cansaço extremo e dores nas articulações, a orientação é procurar uma unidade de saúde.