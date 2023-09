Criança de 10 anos rouba o carro da mãe e dirige 320 quilômetros com a irmã

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/09/2023 - 4:50 Compartilhe

Um menino de 10 anos e sua irmã de 11 roubaram o carro da mãe e fizeram um “passeio” antes de serem pegos a mais de 320 quilômetros de sua casa na Flórida, segundo a polícia. A aventura dos irmãos terminou quando policiais avistaram o carro em outra cidade e pararam o veículo.

Como o veículo foi roubado, os policiais realizaram uma “frenagem de alto risco”. Mas ficaram chocados quando encontraram o menino no banco do motorista e sua irmã mais velha ao lado dele.

As crianças levantaram as mãos enquanto saíam do veículo cercadas pela polícia. Os irmãos foram relatados como desaparecidos para a polícia.

A mãe deles se recusou a prestar queixa e fez uma viagem de três horas até o condado de Alachua para buscar os filhos, de acordo com o gabinete do xerife. Nenhum ferimento ou dano foi relatado.

