Criança de 10 anos cai do 9º andar de prédio

Minas Gerais – Uma menina de 10 anos caiu do 9º andar de um prédio em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo. A criança mora com a tia na Rua Maria Manoela Braz, no bairro Heliópolis, na Região Norte da cidade.

De acordo com os vizinhos, Clara Pereira bateu no parapeito do primeiro pavimento. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e posteriormente encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável pelo Samu, a menina estava inconsciente. Ela teve múltiplas fraturas e trauma no tórax.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia já foi realizada. Somente após o laudo será possível saber se será aberto inquérito.