Criança autista era trancada dentro de canil no Rio; mãe e avó são presas

Uma criança autista de 8 anos era mantida em cárcere privado dentro de um canil, sem nenhuma higiene, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil do Rio prendeu a mãe e a avó materna nesta segunda-feira (17). As informações são do UOL.

Segundo a polícia, o menino era torturado. Vizinhos denunciaram o caso. De acordo com o delegado José Salomão Omena, a criança foi encontrada trancada “no canil sozinho e com diversos ferimentos no corpo, elevado grau de desidratação e desnutrição”.

A mãe e a avó foram indiciadas pelos crimes de tortura e cárcere privado. Elas alegaram que a criança tinha problemas mentais e era mantida presa para não fugir. Por conta das lesões e estado de saúde, a criança foi levado para atendimento médico e está internado.

