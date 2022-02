Criador de sagui perde processo contra Luisa Mell e ativista comemora

Luisa Mell usou as redes sociais nesta sábado (12) para comemorar a derrota de Vilson Carlos Zarembsk, criador de saguis, em um processo contra ela. A ativista criticou Vilson quando tomou conhecimento de um sorteio de um macaco que ele estava fazendo.

“A sentença saiu e além de ele perder, fiquei emocionada com as colocações do Juiz na sentença, que não só indeferiu a ação, como ainda se manifestou BRILHANTEMENTE a favor dos animais. A Constituição brasileira é clara em relação a liberdade de opinião, desde que não seja para espalhar mentiras e eu, como ativista, não me calarei jamais!”, diz um trecho da publicação de Luisa.

“O autor se expõe nas redes sociais, a realizar inclusive sorteios promocionais de animais para angariar mais seguidores. É sabido que a aquisição de qualquer animal é um ato que deve ser realizado, pelos interessados, com grande responsabilidade. São inúmeros os casos, como é de conhecimento do homem médio, de animais que são levados por interessados, a título gratuito ou oneroso, e posteriormente abandonados, pelos mais variados fatores. Ora, se a aquisição de um animal enseja tal situação, o que dizer de um animal que tenha sido obtido, às vezes por impulso, pela participação em promoção. Os abandonos decorrem justamente da necessidade de convívio com as obrigações inerentes à posse do animal, não só financeiras como também relacionadas à saúde e comportamento dele, como a limpeza dos locais que frequenta e comparecimento a consultas com veterinário especializado. Presume-se que alguém que despende um valor para a aquisição do animal esteja disposto a enfrentar os ônus decorrentes, o que não pode ser dito com a mesma certeza em relação a alguém que venha a se empolgar com a possibilidade e o receba como prêmio por auxiliar quem quer que seja a incrementar as suas redes sociais”, declara a sentença.

