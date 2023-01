Criador de ‘Rick and Morty’, Justin Roiland é acusado de violência doméstica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 13:56 Compartilhe

Justin Roiland, co-criador e dublador da animação ‘Ricky and Morty’, foi acusado de violência doméstica no distrito de Orange County, Califórnia. Roiland compareceu ao tribunal na última quinta-feira (12) para uma audiência pré-julgamento. Com informações de NBC News.





De acordo com a polícia, as acusações foram feitas contra Roiland em 2020 por uma mulher que mantinha um relacionamento com ele na época. A vítima relatou que houve um suposto encontro violento entre os dois em 19 de janeiro de 2020.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias