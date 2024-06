Criador de ‘Bebê Rena’ anuncia nova série sobre dois irmãos, um casamento e uma briga sangrenta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 17:00 Para compartilhar:

Richard Gadd, criador da série de sucesso Bebê Rena, tem um novo seriado em mente: Lions. A produção será dividida em seis episódios e irá abordar o relacionamento conturbado entre os irmãos Niall e Ruben ao longo de quase 40 anos.

Porém, ao contrário de Bebê Rena, a nova série de Gadd será produzida pela HBO, ao lado da BBC. “Encomendar uma caixa da HBO de The Sopranos, The Wire ou OZ e assisti-los do início ao fim foram alguns dos momentos mais felizes da minha infância. Desde então, sempre foi um sonho meu trabalhar com a HBO e fazer parte de sua lista icônica de programas”, disse em comunicado.

Lions tem início no casamento de Niall, no qual Ruben aparece sem ser convidado, culminando entre uma briga sangrenta entre os dois. Após essa cena, o episódio volta no tempo para que o telespectador entenda o que levou os dois a se tratarem assim.

“Estamos muito entusiasmados com a parceria com a BBC e Richard Gadd, cujo talento notável continua a fazer ondas em todo o mundo. Com esta nova e emocionante série, estamos orgulhosos em dar as boas-vindas a Richard à família HBO”, disse Kara Buckley, vice-presidente sênior de programação dramática da HBO, em comunicado.

“É uma narrativa ousada, brilhante e única, e mal podemos esperar para que os espectadores a vejam”, complementou a diretora de drama da BBC, Lindsay Salt.

Assim como em Bebê Rena, Gadd será o produtor executivo e escritor de Lions, Alexandra Brodski e Eshref estão na direção e Wendy Griffin será a produtora.