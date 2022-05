Criador das naves de ‘Star Wars’ morre aos 90 anos

Colin Cantwell, o homem que projetou espaçonaves nos filmes da franquia Star Wars, morreu aos 90 anos de idade, informou o jornal The Hollywood Reporter. Sierra Dall, parceira de Cantwell, confirmou que ele morreu em sua casa no Colorado (EUA) neste sábado, dia 21. Cantwell projetou os protótipos para o X-wing Starfighter, TIE fighter e Death Star. Ele também trabalhou em filmes como 2001: Uma Odisseia no Espaço, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e Jogos de Guerra.

O norte-americano Colin Cantwell nasceu em San Francisco em 1932. Antes de trabalhar em filmes de Hollywood, Cantwell frequentou a Universidade da Califórnia , em Los Angeles, onde se formou em animação, além de frequentar a Escola de Arquitetura de Frank Lloyd Wright. Na década de 1960 trabalhou no Jet Propulsion Laboratory e na Nasa em programas educacionais sobre voos. Ele também escreveu dois romances de ficção científica. Fonte: Associated Press.