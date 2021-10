Criação de vagas no setor privado dos EUA sobe em setembro, mostra ADP

WASHINGTON (Reuters) – A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos subiu mais do que o esperado em setembro, conforme as infecções por Covid-19 começaram a diminuir, permitindo aos norte-americanos voltarem a viajar e frequentar restaurantes, entre outras atividades.

Foram criados 568 mil empregos no setor privado no mês passado, mostrou nesta quarta-feira o Relatório Nacional de Emprego da ADP. Os dados de agosto foram revisados para baixo para mostrar geração de 340 mil vagas, em vez das 374 mil inicialmente relatadas.

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 428 mil postos de trabalho.

O relatório da ADP é desenvolvido em conjunto com a Moody’s Analytics e foi divulgado antes dos dados do Departamento do Trabalho para setembro, mais abrangentes e observados de perto, que serão informados na sexta-feira.

(Por Lucia Mutikani)

