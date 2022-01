Criação de vagas no setor privado dos EUA supera expectativas em dezembro, aponta ADP

WASHINGTON (Reuters) – A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado em dezembro, apontando para força do mercado de trabalho no final de 2021.

Foram criados 807 mil postos de trabalho no setor privado no mês passado, mostrou nesta quarta-feira o Relatório Nacional de Emprego da ADP. Os dados de novembro foram revisados para baixo para mostrar 505 mil vagas criadas, em vez das 534 mil inicialmente relatadas.

Economistas consultados pela Reuters previam a abertura de 400 mil novos postos de trabalho.

A pesquisa foi realizada em meados de dezembro, assim que os casos de Covid-19 impulsionados pela variante Ômicron começaram a surgir em todo o país. Economistas esperam alguns transtornos devido à onda de infecções no inverno dos EUA, embora não na escala testemunhada no verão passado.

O relatório da ADP é desenvolvido em conjunto com a Moody’s Analytics e foi publicado antes do dado de emprego mais abrangente do Departamento de Trabalho de dezembro, que será divulgado na sexta-feira. No entanto, ele tem um histórico ruim de previsão da criação de vagas no setor privado no relatório do governo, devido a diferenças de metodologia.

Economistas preveem aceleração do crescimento do emprego em dezembro.

De acordo com pesquisa da Reuters com economistas, o relatório do governo deve mostrar a criação de 365 mil postos de trabalho no setor privado em dezembro. No geral, a criação de vagas fora do setor agrícola deve ter sido de 400 mil. A economia gerou 210 mil empregos em novembro.

Mas a escassez de trabalhadores está restringindo a recuperação do mercado de trabalho. Na terça-feira, o governo informou que havia 10,6 milhões de vagas de trabalho em aberto no final de novembro.

(Por Lucia Mutikani)

Saiba mais