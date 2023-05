Criação de vagas de trabalho nos EUA supera expectativas em abril; taxa de desemprego cai para 3,4%

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 9:48 Compartilhe

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) – Os empregadores dos Estados Unidos ampliaram as contratações em abril enquanto aumentavam os salários dos trabalhadores, apontando para uma força sustentada do mercado de trabalho que pode levar o Federal Reserve a manter a taxa de juros mais alta por algum tempo.

A economia dos EUA abriu 253.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, mostrou o relatório de empregos do Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Os dados de março foram revisados para baixo para mostrar criação de 165.000 empregos, em vez de 236.000 conforme relatado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters que 180.000 vagas seriam criadas. A abertura de vagas está bem acima da taxa mensal de 70.000 a 100.000 necessárias para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

A taxa de desemprego caiu para 3,4%, de 3,5% em março.

O salário médio por hora subiu 0,5%, após avançar 0,3% em março. Os salários aumentaram 4,4% na comparação anual em abril, após subirem 4,3% em março.

