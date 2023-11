Criação de empregos nos EUA desacelera, afetada por greve no setor automobilístico

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2023 - 11:10 Para compartilhar:

A criação de empregos desacelerou mais do que o esperado em outubro nos Estados Unidos, devido principalmente à histórica greve dos trabalhadores nas três maiores montadoras do país, e a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 3,9%, segundo dados oficiais.

Em outubro foram criados 150 mil empregos, menos do que o esperado e metade do número de setembro, anunciou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (3).

Os setores da saúde, do emprego público e da assistência social fizeram contratações, mas “o emprego caiu na indústria manufatureira devido à greve” no setor automobilístico, diz o comunicado.

O índice de desemprego aumentou 0,1 ponto, para 3,9%.

jul/abx/tm/llu/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias