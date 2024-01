Criação de emprego nos EUA cresce em dezembro com 216.000 postos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/01/2024 - 11:44 Para compartilhar:

O mercado de trabalho dos Estados Unidos se mostrou, em dezembro, muito mais sólido do que o previsto, com a criação de 216.000 vagas, ante 173.000 em novembro, de acordo com números divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (5).

Este número está bem acima dos 162.000 novos postos esperados pelos analistas, segundo consenso do site briefing.com.

A taxa de desemprego se mantém sem alteração, em 3,7%, um nível historicamente baixo, apesar das previsões que antecipavam um leve aumento.

Esses números sólidos são divulgados no momento em que a decisão do Federal Reserve (Fed, Banco Central dos EUA) de elevar as taxas de juro está tendo os efeitos buscados de redução da demanda e da inflação.

Os salários aumentaram 0,4% em dezembro, em relação ao mês precedente, informou o Departamento do Trabalho.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o salário médio por hora cresceu 4,1%.

Entre os setores em que o emprego aumenta estão administração pública, saúde, assistência social e construção.

Já o setor de transportes registrou perdas de postos de trabalho.

Em 2023, embora setores como a indústria e a habitação tenham sido duramente atingidos pelo aumento das taxas de juro, um mercado de trabalho resiliente ajudou a apoiar o consumo e a economia em geral.

