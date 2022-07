Cria do São Paulo da geração de Kaká, Vagson Ribeiro aposta em nova fase como técnico Aos 41 anos, profissional tirou a Licença B da CBF

A chegada em massa de técnicos estrangeiros ao futebol brasileiro faz os clubes passarem a exigir cada vez mais dos profissionais brasileiros. Até por isso, técnicos brasileiros recém formados no curso da CBF Academy buscam espaço nas principais divisões do país. Um desses exemplos é o ex-zagueiro Vagson Ribeiro, que, como jogador, atuou ao lado de nomes como Kaká e Denílson na base do São Paulo, além de passagens por Grêmio, Corinthians e futebol asiático.

Aos 41 anos, o gaúcho de Pelotas, que já tem no currículo, como auxiliar técnico, a conquista do Campeonato Gaúcho do interior Sub-20, com o Brasil de Pelotas, entendeu que a busca por conhecimento é a única maneira de furar a bolha e se apresentar como uma boa opção para o mercado nacional.

– Não tem outro caminho. Precisamos buscar conhecimento e nos colocar em condições de fazer um grande trabalho quando a oportunidade aparecer. Eu já vivenciei tudo dentro de campo, agora estou me aperfeiçoando e me especializando fora dele. Eu concluí a Licença B da CBF, estou cursando Gestão de Clube empresa, já que a SAF é uma realidade no Brasil. Tenho formação em categorias de base, entre outros cursos que estou fazendo e aqueles que pretendo cursar. Tudo isso me coloca em condição de entregar resultado”, disse o treinador que fez questão de lembrar das suas referências quando era atleta profissional.

– Eu tenho grandes referências como treinador, e busco me inspirar neles para realizar o meu trabalho. O Telê Santana além de ter sido um mestre taticamente, fora de campo era um paizão. Trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, era um técnico enérgico cobrava muito do nosso grupo que tinha o Marcelinho Carioca, Ricardinho e Luizão além de outros. Hoje o Vanderlei é um amigo. No Grêmio tive a oportunidade de trabalhar com o Cléber Xavier que é auxiliar do Tite na seleção brasileira, então busco trazer todo esse ensinamento que tive como jogador para o trabalho como treinador.

