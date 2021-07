Crespo valoriza vitória e fala sobre conversa com diretoria do São Paulo: ‘Acreditamos no trabalho’

O São Paulo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Internacional, por 2 a 0, no Beira-Rio, pela 10ª rodada da competição.

Apesar do triunfo, que tirou o time da zona de rebaixamento, o técnico Hernán Crespo manteve os pés no chão, mas não deixou de valorizar a vitória em Porto Alegre, onde o São Paulo não vencia há sete anos.

– Antes do período da Covid-19, teve o período de dúvida se estava ou não. Estive fora por 20 dias neste mês, é muito. Trabalhar assim é muito difícil para os atletas e perdemos muito tempo. Agora temos que recuperar o tempo perdido para tentarmos nos recuperar na tabela – disse o treinador.

Crespo também falou sobre a conversa que teve com o diretoria são-paulina na segunda-feira e destacou a confiança mútua na relação entre comissão técnica e a alta cúpula do futebol do São Paulo.

– Na reunião com os dirigentes, normalmente temos um diálogo constante, desta vez não foi exceção. Sabemos que a situação é difícil e continua, mas acreditamos no trabalho, na união de todos. É um momento complicado, situação de Covid-19 complicada – finalizou.

Com oito pontos, o São Paulo é o 16º colocado do Brasileiro. Agora, o time enfrenta o Bahia, no próximo sábado (10), às 19h, no Morumbi.

Crespo falou da vitória (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

