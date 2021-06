Crespo, técnico do São Paulo, é diagnosticado com Covid-19 Argentino apresentou sintomas da doença e não viajou com o elenco para o confronto contra o Ceará, em Fortaleza, neste domingo. Tricolor será treinado por Juan Branda

O técnico Hernán Crespo, do São Paulo, testou positivo para Covid-19. O argentino, que já havia apresentado sintomas da doença, não viajou com o elenco para a partida contra o Ceará, neste domingo (27), às 20h30, no Castelão.

Em comunicado, o São Paulo confirmou o teste positivo do treinador, que ficará em isolamento sendo acompanhado pelo departamento médico do clube. Durante esse período, a equipe será comandada pelo auxiliar Juan Branda.

Vale ressaltar que Crespo e todo o elenco do São Paulo viajaram na última semana para tomarem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No começo do mês, Crespo já havia sido afastado apresentando sintomas de gripe, mas os testes realizados pelo treinador naquela ocasião deram negativo.

O técnico Hernán Crespo testou positivo para Covid-19. Ele já se encontra em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube. Durante seu afastamento, o time será comandado pelo auxiliar Juan Branda. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 27, 2021

