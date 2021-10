Crespo mostra convicção no trabalho: ‘Penso que vou ficar dez anos no São Paulo’

Apesar do empate do São Paulo por 1 a 1 contra a Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, o técnico Hernán Crespo mostrou convicção em seu trabalho a frente do clube do Morumbi. Para o treinador, ele tem tudo para fazer um trabalho a longo prazo no time.

– Penso no presente, porque é fundamental, mas também penso que vou ficar dez anos no São Paulo. Minha ideia é sempre pensar em um projeto, meu pensamento sempre foi assim, independentemente do que possa acontecer. Penso no presente, para conquistar a vaga na Libertadores, mas seguramente sempre vou ter a mentalidade que vou estar aqui por dez anos – afirmou Crespo, em entrevista coletiva.

Sobre a partida, o argentino lamentou as chances desperdiçadas e elogiou a postura ofensiva do time, de buscar o gol.

– Acredito que tivemos jogadores que jogaram muito bem, mas o placar, esse empate, não merecíamos, merecíamos ganhar por dois ou três gols. Meu trabalho é ver esse tipo de coisa, não somente o resultado, que, infelizmente, não ajudou a gente. Vi um São Paulo protagonista, que concedeu pouco ou nada, mas empatou o jogo. É duro, é difícil, mas aconteceu – disse.

O São Paulo está na 13ª colocação do Brasileiro, com 28 pontos. A próxima partida é contra o Santos, na quinta-feira (7), às 18h30, no Morumbi.

Crespo falou sobre convicção (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)





