Crespo elogia reservas em vitória do São Paulo: ‘Temos muitos recursos’ Treinador do Tricolor fez questão de ressaltar a importância de todos os jogadores

O São Paulo, mesmo com jogadores reservas, bateu o Sporting Cristal por 3 a 0, no Morumbi, pela sexta rodada do Grupo E da Libertadores, passando para as oitavas de final em segundo do Grupo E da competição continental.

O técnico Hernán Crespo comentou sobre a atuação do time alternativo na boa vitória diante dos peruanos. Para ele, o bom jogo da equipe mostra que o Tricolor ter muitos recursos para tirar proveito do elenco.

– Muito orgulhoso do elenco, depois de cinco anos o São Paulo volta as oitavas de final, veremos 3 ou 6 de junho, no sorteio. Eu acredito que temos muitos recursos para aproveitar, e tivemos um jogo que permitiu vermos tantos jogadores – afirmou o comandante argentino, em entrevista coletiva.

Depois desse compromisso diante do Sporting Cristal, o elenco do São Paulo folga nesta quarta-feira e inicia os treinamentos na quinta, para encarar o Fluminense, sábado, às 19h, no Morumbi. Crespo comemorou o fim da sequência desgastante de partidas.

– Eu penso que hoje terminou um micro ciclo de 3 meses e meio. Os objetivos foram alcançados. Tudo vai voltando e pequenas coisas podem mudar. A filosofia e identidade com a camisa do São Paulo vai continuar – finalizou.

