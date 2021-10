Crespo destaca domínio do São Paulo: ‘Deveria acabar com 3 gols de diferença’

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, lamentou a falta de efetividade da sua equipe no empate por 1 a 1 diante da Chapecoense neste domingo. O treinador destacou que o São Paulo teve controle do jogo e afirmou que o time atuou para construir uma vitória com folga de até três gols.

“O jogo deveria ter acabado por dois ou três gols de diferença, jogamos para isso. Eles tiveram uma mínima chance e empataram. Isso é o futebol. O time voltou a jogar com mais passes, jogou pelos lados, de forma vertical. Faltou fazer gols. Marcamos talvez o gol mais difícil e perdemos alguns que, na teoria, parecem mais fáceis”, afirmou o técnico.

Crespo pouco comentou sobre a ameaça da zona de rebaixamento na entrevista após o jogo e destacou que o São Paulo segue buscando a classificação para a Libertadores. O São Paulo tem 28 pontos e ocupa a 13ª colocação, no meio da tabela.

“O adversário jogou fechado. Tivemos muitas ocasiões de gol, mas quando não fecha o placar no futebol você pode pagar caro. Merecíamos ganhar. O time fez tudo aquilo que precisa para fazer gols, criou por fora e por dentro. A eficácia não ajudou, mas vamos continuar a lutar porque nosso objetivo é classificar para a Libertadores”, completou o argentino.

Agora o São Paulo começará a trabalhar para enfrentar o Santos na próxima quinta-feira. Com três empates nos últimos três jogos, o time espera retomar o caminho das vitórias no jogo em casa, que marcará a volta de torcedores ao Morumbi.

