Crespo completa 46 anos: técnico tirou São Paulo da fila, mas vive primeira crise no clube Argentino faz aniversário nesta segunda-feira (05), mas momento do time, sem vencer e na zona de rebaixamento, preocupa. Recuperado de Covid-19, ele volta ao CT hoje

Nesta segunda-feira (05), o técnico Hernán Crespo tem pelo menos um motivo para se alegrar: o argentino completa 46 anos de vida, com uma carreira consagrada como atacante, e um início de uma trajetória promissora como treinador de futebol .

Crespo chegou ao São Paulo no começo desta temporada, em fevereiro, e caiu nas graças da torcida e do elenco, principalmente com o título do Campeonato Paulista. Segundo dados do site Footstats, o Tricolor teve a maior média de posse de bola, com 60%, o maior volume de passes certos, 7142, de finalizações no alvo, 93, de cruzamentos completados, 90, e, consequentemente, de gols, com 38.

Com um estilo de jogo que deu certo na história do São Paulo, utilizando três zagueiros e um ataque rápido, Crespo foi elogiado pela torcida e elenco, mas depois do título estadual, os resultados não foram os esperados. Apesar da classificação às oitavas de final da Libertadores, o time caiu muito de rendimento, principalmente no Brasileirão.

Até aqui, em nove rodadas, o Tricolor ainda não venceu, com cinco empates e quatro derrotas. Nesse intervalo entre os jogos, Crespo foi diagnosticado com Covid-19, sendo afastado da rotina do clube seguindo os protocolos de segurança necessários.

Crespo deve voltar aos trabalhos no CT da Barra Funda justamente nessa segunda-feira, após cumprir o período de isolamento. Ele tem a missão de conseguir a primeira vitória do São Paulo no Brasileiro. A equipe joga diante do Internacional, às 21h30, na próxima quarta-feira (07), no Beira-Rio.

O Tricolor tem somente mais duas partidas para tentar melhorar o astral e o rendimento antes do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, diante do Racing (ARG), no Morumbi.

