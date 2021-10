Crespo comenta números ruins do ataque do São Paulo: ‘O gol está fechado’ Tricolor marcou um gol nos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Argentino lamentou chances perdidas e reconheceu má fase no clube do Morumbi

O São Paulo marcou somente um gol nos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro. A má fase do setor ofensivo do Tricolor foi assunto na entrevista coletiva do técnico Crespo após o empate sem gols contra o Cuiabá, nesta segunda-feira.

– Não estamos concretizando o que criamos, mas a nível defensivo estamos melhor, estamos sofrendo poucos gols. Devemos ser mais concretos na fase ofensiva. Estamos falando com todos, estamos procurando situações para sermos concretos e conquistarmos os três pontos. Estamos tentando por todos os setores. O gol está fechado e temos que tentar abri-lo com trabalho – disse o argentino.

O São Paulo é dono do segundo pior ataque do Brasileiro com apenas 20 gols marcados em 25 partidas. No entanto, Crespo ressaltou que a equipe está tentando melhorar e fez um balanço positivo da temporada.

– Entendo que a situação sempre é ganhar, entendo a situação. Seguramente, saindo de uma situação incômoda como estamos no Brasileirão, acho que é uma temporada muito boa. Saímos da fila no Paulistão, chegamos nas quartas de final da Copa Libertadores e não faz muito tempo que isso aconteceu. Ao mesmo tempo, sei perfeitamente que temos que ganhar. Não perdemos, mas estamos tentando. O gol está fechado para a gente – finalizou.

Agora, o São Paulo enfrenta o Ceará, na próxima quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi. O Tricolor está na 13ª colocação do Brasileiro, com 30 pontos.

