Crespo comemora segunda vitória seguida do São Paulo: ‘Tudo está voltando ao normal’

O São Paulo venceu o Bahia por 1 a 0, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Tricolor subiu para a 14ª posição, com 11 pontos conquistados. Além disso, foi a segunda vitória consecutiva do clube na competição.

Para o técnico Hernán Crespo, foi um alívio essa vitória, que traz mais tranquilidade para a equipe na sequência da temporada.

– Precisamos de um pouco de normalidade, dar serenidade, tranquilidade aos atletas para trabalhar, em um jeito normal para eles. Tudo está voltando ao normal – disse o argentino, em entrevista coletiva.

Com um time misto, Crespo colocou no ataque Pablo e Vitor Bueno. Ele analisou o desempenho da dupla na vitória do São Paulo.

– Eu acho que eles são grandes jogadores. Talvez, hoje não tiveram as oportunidades corretas, mas está tudo voltando ao normal. Trabalho, treinos, identidade. Faltou profundidade, mas acredito que o time está voltando – finalizou o comandante.

Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor pega o Racing-ARG, na terça-feira (13), às 21h30, no Morumbi.

Crespo falou sobre a vitória (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

