Crespo assume culpa por empate do São Paulo: ‘Se tem um culpado, sou eu’ Técnico do Tricolor isentou seus comandados de culpa no jogo contra o Cuiabá. Até aqui, em seis rodadas, equipe do Morumbi conquistou apenas três pontos e não venceu

O técnico Hernán Crespo assumiu a culpa do empate do São Paulo por 2 a 2 contra o Cuiabá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente, levou a virada, mas empatou com Gabriel Sara.

Em entrevista coletiva, questionado pelas falhas individuais, o argentino tratou de isentar os jogadores sobre o mau resultado do clube no Morumbi contra os cuiabanos e falou sobre a partida.

– Liziero é um grande jogador. Os resultados não estão chegando e o culpado está aqui (aponta para si mesmo). Ele é muito importante para o time. Se tem um culpado por esse empate e maus resultados, sou eu – disse o treinador.

Crespo também analisou a partida em si, valorizando as chegadas ofensivas da equipe e as duas bolas na trave do goleiro Walter.

– Nesse jogo eles chegaram duas vezes e fizeram o gol. A realidade é essa. Pagamos muito caro o preço por cada mínimo detalhe negativo, mas acredito que se hoje um time devia vencer o jogo era o São Paulo. O São Paulo teve ocasiões para marcar, acho que foram duas vezes que a bola bateu na trave. Isso é futebol – finalizou.

O São Paulo agora volta a campo no domingo (27), quando enfrenta o Ceará, às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

